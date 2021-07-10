Синоптик Леус о погоде в Москве: «На ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше 31 градуса»

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на следующей неделе. По его словам, москвичей и гостей столицы ожидает каждый день выше 31 градуса, несмотря на вероятность кратковременных дождей.
«… во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, но все равно будет пока жарко» - пояснил он.
Леус отметил, что такая погода в Московском регионе сохранится минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что жаркая погода в столичном регионе сохранится до 13 июля. До окончания выходных вероятность осадков маловероятна.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.