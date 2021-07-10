Синоптик Леус о погоде в Москве: «На ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше 31 градуса»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2021, 11:59 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на следующей неделе. По его словам, москвичей и гостей столицы ожидает каждый день выше 31 градуса, несмотря на вероятность кратковременных дождей.

«… во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, но все равно будет пока жарко» - пояснил он.

Леус отметил, что такая погода в Московском регионе сохранится минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что жаркая погода в столичном регионе сохранится до 13 июля. До окончания выходных вероятность осадков маловероятна.

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