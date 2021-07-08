В Гидрометцентре сообщили о жаркой погоде в Московском регионе до 13 июля
8 июля 2021, 18:33
В Гидрометцентре сообщили, что жаркая погода в московском регионе сохранится до 13 июля. До окончания выходных вероятность осадков маловероятна, а температура воздуха в столичном регионе будет только подниматься.
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве в пятницу, 9 июля, составит днём от +30 до +32 градусов, по области – от +27 до +32; в субботу, 10 июля, днём в Москве – от +31 до +33 С°, по области - от +28 до +33 °С, ожидается северный ветер, 3 - 8 м/с; в воскресенье, 11 июля, днём в Москве – от +31 до +33 °С, по области – от +28 до +33 °С.
Отмечается, что в столичном регионе преобладает антициклональная погода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также говорил, что жаркая погода сохранится в Москве до 13-14 июля.
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