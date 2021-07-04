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Вильфанд предупредил москвичей о возвращении жаркой погоды с середины следующей недели

, 09:59 Источник: ТАСС

Вильфанд предупредил москвичей о возвращении жаркой погоды с середины следующей недели
Москва, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возвращении жаркой погоды в Московский регион на следующей неделе. По его словам, столичный регион накроет волна тепла.

Вильфанд отметил, что в среду температура воздуха прогреется до 30 градусов, а в четверг – до 32-34 градусов, особенно в Московской области. Он добавил, что антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Эксперт не исключает, что такая погода сохранится до 13-14 июля.

Метеоролог уточнил, что среднесуточная температура будет на пять и более градусов выше нормы. Он пояснил, что волна тепла будет похожа на ту, с которой жители столичного региона столкнулись в июне.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается от 25 до 27 градусов тепла, во вторник - от 26 до 28, в среду – от 25 до 30, в четверг – от 27до 32, в пятницу – от 29 до 34.

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