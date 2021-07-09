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Губернатор Подмосковья заявил, что введения новых ограничений из-за коронавируса можно избежать

, 22:27

Губернатор Подмосковья заявил, что введения новых ограничений из-за коронавируса можно избежать
девушка, фото: pixels.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. По его словам, введения дополнительных ограничений в регионе с такой вакцинацией удастся избежать.

«Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал»,- добавил губернатор.

При этом он считает, что стабилизация ситуации не повод недооценивать угрозу. Воробьев призвал местных жителей «серьезно относиться к ковиду, защищать себя и близких».

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