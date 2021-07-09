Голикова озвучила изменения в показателях смертности в России с мая по июнь 2021 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что смертность в стране в мае снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем 2021 года и на 6,1% по сравнению с маем 2020 года.
Голикова отметила, что в мае прошлого года в России значительно выросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии. При этом она добавила, что в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19, вызванным распространением нового штамма «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса в городе.
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