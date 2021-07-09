Собянин сообщил, что коронавирус «маскируется под ОРВИ»

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9 июля 2021, 18:32

человек в маске, фото: Mihail Tokmakov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в городе. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение», - пояснил он.

Собянин отметил, что, несмотря на внешнее улучшение ситуации, «она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной». Градоначальник призвал местных жителей беречь себя, соблюдать меры предосторожности и максимально пройти вакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитые против новой коронавирусной инфекции не распространяют вирус.

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