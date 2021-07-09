Аргументы Недели Здоровье 13+

Глава Роспотребнадзора заявила, что привитые люди не распространяют коронавирус

, 15:23

Глава Роспотребнадзора заявила, что привитые люди не распространяют коронавирус
медик, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитые против новой коронавирусной инфекции не распространяют вирус. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия 24».

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история»,- высказала она.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетёсов сообщил, что в России преобладают антивакцинальные настроения. По его словам, люди сравнивают несравнимое: они сравнивают 4% смертей от коронавируса с одним-двумя днями температуры после вакцинации. Он призвал «не выдумывать всякую ерунду» о размножении аденовируса после прививки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество

Происшествия