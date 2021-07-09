Глава Роспотребнадзора заявила, что привитые люди не распространяют коронавирус
9 июля 2021, 15:23
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитые против новой коронавирусной инфекции не распространяют вирус. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия 24».
«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история»,- высказала она.
Ранее доктор биологических наук Сергей Нетёсов сообщил, что в России преобладают антивакцинальные настроения. По его словам, люди сравнивают несравнимое: они сравнивают 4% смертей от коронавируса с одним-двумя днями температуры после вакцинации. Он призвал «не выдумывать всякую ерунду» о размножении аденовируса после прививки.
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