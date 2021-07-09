Духовник МакSим после отказа все-таки соборовал певицу

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9 июля 2021, 16:23 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Ранее РИА Новости сообщил, что духовник певицы игумен Лука, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии, причастил и соборовал артистку после своего отказа.

По его словам, артистка активно реагировала на проведенный обряд: "Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне – это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом", - рассказывает священнослужитель.

Напомним, ранее фанаты певицы просили соборовать своего кумира, находящегося в искусственной коме, однако духовник на просьбы чужих певице людей отказался это делать. Вот уже несколько недель певица МакSим лежит в больнице с пневмонией и обширным поражением легких.

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