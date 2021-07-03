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Священник отказался соборовать певицу МакSим

, 11:42

Священник отказался соборовать певицу МакSим
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Духовик, настоятель Пронского монастыря Рязанской области отец Лука поделился с «Пятым каналом», почему отказался соборовать певицу. Свой отказ он объяснил так: «Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило».

Из-за пневмонии, с которой госпитализировали МакSим, певица впала в критическое состояние. Ее фанаты попросили духовика провести обряд соборования – метода исцеления души и тела. Однако отец Лука отказал, ссылаясь на то, что человек сам должен выразить желание участвовать в священном таинстве.

Напомним, ранее госпитализировали певицу МакSим с признаками COVID-19, однако тесты показали отрицательный результат. Врачи выяснили, что певица больна пневмонией и у нее обширно поражены легкие, на данный момент улучшений нет.

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