У певицы МакSим 80 процентов поражения легких, позитивной динамики нет

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3 июля 2021, 18:23 Турана Гулиева

graziamagazine.ru

Как сообщают интернет источники и различные СМИ, о последних новостях состояния певицы высказались ее представители.

Вот уже две недели как артистка находится в непростой ситуации. Ее госпитализировали с COVID-19, однако оказалось,что у нее пневмания и поражение легких 80%.

Врачи ввели артистку в искусственную кому. Недавно ее представители выразились, что нет ни негативных, ни позитивных новостей о состоянии МакSим.

Напомним, недавно фанаты яро поддерживали своего кумира и даже хотели заказать соборование, однако священнослужители отказали им в этом.

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