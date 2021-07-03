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У певицы МакSим 80 процентов поражения легких, позитивной динамики нет

, 18:23

У певицы МакSим 80 процентов поражения легких, позитивной динамики нет
graziamagazine.ru

Как сообщают интернет источники и различные СМИ, о последних новостях состояния певицы высказались ее представители.

Вот уже две недели как артистка находится в непростой ситуации. Ее госпитализировали с COVID-19, однако оказалось,что у нее пневмания и поражение легких 80%.

Врачи ввели артистку в искусственную кому. Недавно ее представители выразились, что нет ни негативных, ни позитивных новостей о состоянии МакSим.

Напомним, недавно фанаты яро поддерживали своего кумира и даже хотели заказать соборование, однако священнослужители отказали им в этом.

 Читайте также: Священник отказался соборовать певицу МакSим

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