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Вадим Коженов пояснил, почему МВД РФ предлагает отменить разрешение на временное проживание мигрантам

, 11:07

Вадим Коженов пояснил, почему МВД РФ предлагает отменить разрешение на временное проживание мигрантам
Вадим Коженов, фото: fmr-online.ru/

В России «все иностранцы будут приведены к одному понятному знаменателю». МВД России разработало законопроект, предусматривающий реформу миграционных режимов, предлагается отказ от разрешений на временное проживание для мигрантов.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с RT рассказал, что в России проводится большая реформа в целом миграционного законодательства.

Общественный деятель сообщил, что в ходе подготовки реформы мощная рабочая группа написала концепцию нового миграционного законодательства. По словам Коженова, концепция была подписана в декабре 2020 года, а марту написали новый закон, предполагающий очень много отмен и введений.

«Исходная законодательная база 1996 года, поэтому она устарела и морально, и в целом», — объяснил Коженов.
Коженов привел пример: таджик и киргиз - два друга, но они не могут друг другу подсказать, как документы оформлять. «Поэтому все иностранцы будут приведены к одному понятному знаменателю. Будут правла для всех одни. И это удобно, хорошо, не будет путаницы»,- заключил Коженов.

«Разрешение на временное проживание - теперь это бессмысленный инструмент, который своё время отжил», — добавил представитель мигрантов в России.

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