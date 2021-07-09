МВД России в новом законопроекте предлагает отменить разрешения на временное проживание

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России и предлагает отказаться от разрешений на временное проживание.
Проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 8 июля был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В законопроекте предлагается установить три миграционных режима пребывания (проживания) в РФ, в рамках которых иностранные граждане смогут законно находиться на российской территории:
- режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);
- режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
- постоянное проживание (бессрочно).
От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться.
В 2020 году реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин.
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