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МВД России в новом законопроекте предлагает отменить разрешения на временное проживание

, 07:27 Источник: МВД России

МВД России в новом законопроекте предлагает отменить разрешения на временное проживание
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России и предлагает отказаться от разрешений  на временное проживание.

Проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 8 июля был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предлагается установить три миграционных режима пребывания (проживания) в РФ, в рамках которых иностранные граждане смогут законно находиться на российской территории:

- режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);
- режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
- постоянное проживание (бессрочно).

От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться.

В 2020 году реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин.

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