В Челябинской области огнеборцы продолжают борьбу со стихией

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9 июля 2021, 07:11 Анна Поперечная

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ситуации с лесными пожарами.

На юге Челябинской области огнем охвачено почти 1500 га. Как сообщали «Аргументы недели», ночью 9 июля огонь подошел очень близко к населенным пунктам Запасное, Новокаолиновый и Джабык Карталинского района, селу Париж Нагайбакского района, к Дуванкулю и Увелке в Увельском районе.

Сегодня утром губернатор Челябинской области провел заседание оперативного штаба в ГУ МЧС региона. Выяснилось, что жителей села Запасное эвакуировали частично. В Карталинском районе локализованы очаги возгорания, но очень сильное задымление. На территории района введем режим ЧС.

Сохраняется угроза пожара в селе Париж Нагайбакского района. Сейчас борьбу со стихией ведут 200 человек и 60 единиц спецтехники.

«Должна быть полная готовность людей к эвакуации», – цитирует Алексея Текслера «ЧелябинскСегодня».

По решению руководства МЧС России к месту направлена авиация – авиаборт БЕ-200 и вертолет МИ-8. Для защиты села Запасное привлечены 2 пожарных поезда ЮУЖД со ст. Карталы и ст. Магнитогорск.

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