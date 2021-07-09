В Челябинской области из-за пожара эвакуировали жителей поселка Запасное

Общая площадь трех очагов пожаров в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах составила 916 га.
Как сообщает «Карталинская новь», жителей поселка Запасное эвакуируют. По словам главы Карталинского района Анатолия Вдовина, огонь подошел к Запасному очень близко – почти на 300 метров. На помощь вышли местные жители, районные предприятия помогли с техникой. Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый и Джабык привлечена авиация МЧС России (самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8).
По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в тушении пожаров задействовано 249 человек и 69 единиц техники. Благодаря действиям пожарных удалось остановить огонь возле населенных пунктов Дуванкуль и Увелка в Увельском районе. Для эвакуации подготовлены автобусы и пункты временного размещения.
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