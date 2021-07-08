Глава Роспотребнадзора: не более 1% пациентов заболели коронавирусом повторно

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8 июля 2021, 21:53

медик, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве людей, которые повторно заболели новой коронавирусной инфекцией. Зафиксированы факты второго и третьего случая заражения у одного пациента.

«Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят,- надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности»,- высказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что повторно заболевают не более 1% пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в настоящее время в мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, и у некоторых людей заболевание может протекать тяжелее, чем первые два.

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