Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил о зафиксированных случаях заражения COVID-19 в третий раз

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7 июля 2021, 20:26 Источник: РИА Новости

Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook

Коронавирус SARS-CoV-2 обходит иммунные барьеры человека и может спокойно заразить второй-третий раз.

Врач-инфекционист, вакционист, педиатр Евгений Тимаков сообщил на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, что в настоящее время в мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, и у некоторых людей заболевание может протекать тяжелее, чем первые два.

Евгений Тимаков сообщил об особенности индийского штамма (дельта), с которым связывают третью волную заболеваемости. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние заболевшего может ухудшиться так, что ему необходима госпитализация.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Эксперты предупреждают, что индийский штамм в два раза заразнее уханьской версии SARS-CoV-2, и он продолжает мутировать. Недавно появился штамм дельта-плюс.

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