Аргументы Недели Общество 13+

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил о зафиксированных случаях заражения COVID-19 в третий раз

, 20:26 Источник: РИА Новости

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил о зафиксированных случаях заражения COVID-19 в третий раз
Евгений Тимаков, Фото из соцсети Fаcebook

Коронавирус SARS-CoV-2 обходит иммунные барьеры человека и может спокойно заразить второй-третий раз.
Врач-инфекционист, вакционист, педиатр Евгений Тимаков сообщил на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, что в настоящее время в мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, и у некоторых людей заболевание может протекать тяжелее, чем первые два.

Евгений Тимаков сообщил об особенности индийского штамма (дельта), с которым связывают третью волную заболеваемости. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние заболевшего может ухудшиться так, что ему необходима госпитализация.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Эксперты предупреждают, что индийский штамм в два раза заразнее уханьской версии SARS-CoV-2, и он продолжает мутировать. Недавно появился штамм дельта-плюс.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Песков заявил об обеспокоенности намерениями Британии отправлять свои корабли в «воды Украины»

Песков заявил об обеспокоенности намерениями Британии отправлять свои корабли в «воды Украины»

Заявление главы британского внешнеполитического ведомства об очередных заходах принадлежащих Соединенному Королевству кораблей в “воды Украины” не может не вызывать обеспокоенность. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

На Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение

На Гаити в среду, июля, после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение. Президент Гаити был смертельно ранен в своей резиденции в ночь на среду. Власти Гаити объявили 15 дней (с 8 июля по 22 июля) национального траура в связи с гибелью Моиза. После гибели Жовенеля Моиза руководство государством взял на себя Клод Жозеф - и.о. премьер-министра. Жозеф заявил, что ситуация в стране под контролем. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли. Никакие рейсы не принимают, самолеты возвращают обратно. Нападение на Жовенеля Моиза, по предварительной данным, совершил "вооруженный отряд", состоящий из иностранцев. Мексика и Соединенные Штаты запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента. Моиз возглавлял Гаити с 2017 года. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики.

Общество

В мире

В мире