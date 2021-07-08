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Авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет

, 21:42 Источник: РИА Новости

Авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет
самолет, фото: pixabay.com

Представитель российской авиакомпании S7 Airlines сообщил о намерении возобновить полеты на египетские курорты. Теперь в республику будут летать прямые рейсы, а не только регулярные.

«S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей»,- пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о запрете полетов на египетские курорты.

Ограничения были введены в связи с крушением российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Инцидент был квалифицирован Федеральной службой безопасности (ФСБ) как теракт.

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