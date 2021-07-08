Глава «Автодора» Петушенко назвал стоимость проезда по ЦКАД-1

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о стоимости проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей и грузовиков. 8 июля президент РФ Владимир Путин принял участие в запуске движения на заключительном участке ЦКАД.
«На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше», - пояснил он.
Петушенко добавил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.
Отмечается, что ЦКАД-1 начинается от трассы М-4 и заканчивается возле деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа, а также имеет пересечения с трассой М-2 и Калужским шоссе.
Ранее СМИ опубликовали видео, как Путин ехал в автомобиле Aurus по новому участку дороги.
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