Глава «Автодора» Петушенко назвал стоимость проезда по ЦКАД-1

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8 июля 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

открытие нового участка ЦКАД, Фото: kremlin.ru

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о стоимости проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей и грузовиков. 8 июля президент РФ Владимир Путин принял участие в запуске движения на заключительном участке ЦКАД.

«На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше», - пояснил он.

Петушенко добавил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.

Отмечается, что ЦКАД-1 начинается от трассы М-4 и заканчивается возле деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа, а также имеет пересечения с трассой М-2 и Калужским шоссе.

Ранее СМИ опубликовали видео, как Путин ехал в автомобиле Aurus по новому участку дороги.

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