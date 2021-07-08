Опубликовано видео, как Путин ехал в автомобиле Aurus по ЦКАД

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8 июля 2021, 19:38 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Мероприятие состоялось в четверг, 8 июля.

Путин проехал по новому участку дороги за рулем автомобиля Aurus. На пассажирском сиденье о строительстве трассы и ее особенностях президенту рассказывала главный специалист компании «Автодор» Станислава Кузнецова.

Во время движения российский лидер заметил, что «стыки немножко чувствуются». Тогда Кузнецова пояснила, что это деформационные швы, и сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, особенно когда мостовое сооружение длинное. При этом она уточнила, что «такая технология применяется во всем мире».

На что Путин спросил: «Вы за этим следили, чтобы все соответствовало стандартам?».

Кузнецова ответила утвердительно.

Также в ходе поездки президенту показали макет моста через канал имени Москвы, который был размещен около центрального пункта управления ЦКАД.

Ранее заместитель мэра Андрей Бочкарев назвал плюсы московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

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