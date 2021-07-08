Андрей Бочкарев: Открытие московского участка ЦКАД улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 17:08

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что благодаря запуску московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) повысится инвестиционная привлекательность ТиНАО.



«Московский участок ЦКАД протяженностью более 20 км значительно улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО, а в зоне притяжения трассы появятся новые точки роста. Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено порядка 4-5 млн кв. м недвижимости. Причем 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места - технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки», - сообщил Бочкарев.



Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что такой объем площадей коммерческого назначения позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест. Андрей Бочкарев добавил, что инвесторы уже проявляют интерес к этой территории.



«Один из участков рядом с ЦКАД площадью порядка 40 га приобретен для строительства логистического центра на 300 тыс. кв. м», - рассказал Бочкарев.



Ранее он сообщал, что в 2021 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию более 570 тыс. кв. м объектов социального и промышленного назначения.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости