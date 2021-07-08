Медсестра Жуковской ЦРБ ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 20:32

медик, фото: pixels.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что медсестра Жуковской центральной районной больницы ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции. По его словам, все прививочные пункты в регионе будут проверены, а сотрудница уволена.

«26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился … Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», - написал он в своем Телеграм-канале.

Шапша добавил, что позже в тот же день прививка была сделана, и конфликт был исчерпан. Однако он отметил, что о случившемся стало известно из видео, опубликованного в социальных сетях, на кадрах которого медсестра признается в подмене препарата на воду.

«В учреждении идет служебная проверка. Медсестра в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», - резюмировал глава региона.

Министру здравоохранения Калужской области Константину Пахоменко поручено проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ и провести инспекцию всех прививочных пунктов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости