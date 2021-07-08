Заммэра Владимир Ефимов рассказал об упрощении требований при заключении Соглашения по защите и поощрению капиталовложений

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8 июля 2021, 13:57

С начала июля правила, применяемые при заключении Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для некоторых отраслей значительно упростились. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, в чём суть их изменения.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» в начале июля 2021 года были приняты поправки, которые помогли инвесторам оптимизировать объём вложений при заключении Соглашения по защите и поощрению капиталовложений.

«Так, в проекты в сферах строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов, развития общественного транспорта инвесторы должны вложить минимум 1,5 миллиарда рублей вместо 5 миллиардов», – отметил Владимир Ефимов.

Он также добавил, что с 5 миллиардов до 500 миллионов рублей был снижен порог вложений при возведении спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс и гостиниц, пищевой и перерабатывающей промышленности, для вхождения в проекты комплексного развития территорий – с 5 миллиардов до 250 миллионов рублей. А для проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, объём капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей, увеличен срок стабилизации, на который гарантирована неизменность законодательных актов, – с шести до десяти лет.

С 2020 года соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается между инвестором, Российской Федерацией и субъектом РФ, либо только между инвестором и субъектом. Заключить такое соглашение можно как по инициативе бизнеса, так и по инициативе органов исполнительной власти.

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