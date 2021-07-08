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Avia.pro: российские танки «Армата» получат стопроцентную защиту от вертолетов США Apache

, 08:36 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российские танки «Армата» получат стопроцентную защиту от вертолетов США Apache
Вертолет Apache, US Army / globallookpress.com

Российские танки «Армата» получат стопроцентную защиту от вертолетов Соединенных Штатов Apache. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro указал на то, что специалисты предусмотрели в конструкции «Арматы» защиту от ударов управляемыми противотанковыми ракетами. Данными снарядами вооружены Apache.

Благодаря оборонительным средствам, которыми оснащены российские бронемашины, они получат стопроцентную защиту от Apache, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе тот же самый сайт написал, что американские и израильские самолеты шпионят за военными базами РФ, расположенными на территории Сирии.

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