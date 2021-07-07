Бизнесу нужны от государства всего-то безопасность и рентабельность

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 16:09

Но это означает независимые суды, политическую конкуренцию, миролюбивую внешнюю политику, открытые рынки, невысокие налоги. Но тогда изменится вся страна – и властям тоже придётся меняться.



В России функционирует 38 особых экономических зон и не менее 80 промышленных кластеров. Минпромторг рапортует, что на этапе становления ещё 95 новых промышленных зон, среди которых 76 индустриальных парков и 19 технопарков. Но на этом примере можно рассмотреть, как даже самые передовые идеи в России работают со знаком минус.



Взять, к примеру, особую экономическую зону (ОЭЗ). Зачем тратить бюджетные деньги на обустройство ОЭЗ, а потом недополучать налоги? В здоровой экономике конкуренция – основа всех основ, а тут одни участники рынка оказываются в более выгодном положении по отношению к простым смертным, пыхтящим в черте Москвы или Петербурга. Зачем?



Во-первых, получать в бюджет сниженные налоги лучше, чем ноль. Пока российский народ радовался присоединению Крыма, бизнес валил из страны, предвидя и обесценивание рубля, и санкционную войну с закрытием крупнейших рынков. Из России утекало более 200 млрд долларов в год, и ОЭЗ – один из способов борьбы с бегством капитала. Для иностранных инвесторов в особых зонах есть ещё несколько бонусов: виды на жительство, на работу в РФ, выдаваемые по упрощённой схеме. И беспрепятственный вывоз прибыли за кордон.



Во-вторых, это способ поддерживать регионы. У нас две трети субъектов – дотационные, какая-нибудь Брянская область так и так получает из Москвы больше 12 млрд рублей на покрытие бюджетного дефицита. Так лучше уж вкладываться в развитие хозяйства депрессивных регионов, чем просто раздавать им деньги на еду.



Однако важными государственными резонами проще всего замаскировать и очевидную опасность ОЭЗ: в коррумпированной стране чиновники непременно придумают, как использовать льготный режим зон, чтобы связанный с ними бизнес не платил налогов. А вся держава может снова поделиться на земщину и опричнину. В первой тяжёлый гнёт властей, во второй – рай «для своих».



Так, во всех 33 существующих ОЭЗ создано 18 тыс. рабочих мест. То есть по 500 мест на штуку – это нормальный штат одного завода, которых в каждой зоне должны быть десятки. Таким образом, создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в более 10 млн рублей – неприлично дорого.



Россию, как обычно, подвело исполнение хорошей идеи. В Китае, например, в особых зонах создаётся половина гигантского ВВП Поднебесной. А у нас почему-то ОЭЗ в Калининграде превратила этот российский анклав вовсе не в промышленное чудо, а в плацдарм для ввоза и растаможки подержанных иномарок.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости