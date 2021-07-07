Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 14:57

10 июля исполняется 30 лет с тех пор, как Борис Ельцин вступил в должность президента. В соцопросе современные россияне дали оценку брежневской, ельцинской и нынешней эпохам.



В 2017 году Институтрм социологии ФНИСЦ РАН был проведён масштабный соцопрос. Людей попросили назвать типичные, с их точки зрения, характеристики трёх эпох. Все те черты брежневских времён, которые отмечены не менее чем половиной респондентов, являются положительными. Более 60% опрошенных упомянули «наличие идеалов», «доверие между людьми», «дисциплину, порядок», «мощную промышленность», «социальную защищённость», «успехи в образовании», более 50% опрошенных – «жизнерадостность», «любовь к отечеству», «успехи в искусстве», «чувство гордости», «успехи в науке и технике». Применительно к нынешней эпохе не менее 50% голосов набрали: «уважение к Православной церкви» – 70%, «гражданские и политические свободы» – 57%, «возможность стать богатым человеком» – 51%, «возможности профессионального роста и карьеры» – 50%. А применительно к ельцинской эпохе ни одна положительная характеристика не достигла 50%. При этом она «рекордсменка» по отрицательным характеристикам: «преступность, бандитизм» – 77%, «тяжёлое экономическое положение» – 68%, «страх» – 65%, «неуверенность в своём будущем» – 60%, «бездуховность» – 54%, «межнациональные конфликты» – 57%, «социальная несправедливость» – 53%. Итого семь отрицательных характеристик, набравших не менее 50%.



Почему сегодня всё больше желающих восстановить СССР? Выросло число людей, которые не застали тех событий, а у многих свидетелей распада притупились негативные воспоминания. Притупились точно так же, как и негативные воспоминания о самом СССР. Обвинения в адрес советского строя, казавшиеся широкой общественности бесспорными в 1980-е годы, – медленный экономический рост, номенклатурная коррупция, социальная несправедливость – в современной России практически забыты. Граждане старше 50 лет, которые лично застали брежневскую эпоху, чаще (46–48%) называют «быстрое экономическое развитие» типичным для тех времён, чем для современных (39–40%), в то время как люди до 40 лет, которые брежневских времён не застали, считают, что современная Россия развивается динамичнее брежневской. Получается, наличие брежневского застоя чаще признают те, кто с ним лично не сталкивался, и реже те, кто его должен был бы знать на личном опыте.



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