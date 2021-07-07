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Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемых в России июльских вакансий

, 15:11

Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемых в России июльских вакансий
pixabay.com

RT поделился результатами проведенного аналитиками сервиса Superjob исследования, в ходе которого был составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в регионах России в текущем месяце. Лидируют в нем предложения о работе, адресованные программистам.

Так, в российской столице предлагается вакансия java-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере до 350 000 руб. в месяц. На такие же деньги может рассчитывать NodeJS-разработчик в городе на Неве.

В материале подчеркивается, что в Екатеринбурге приглашают специалиста на позицию ведущего программиста “1С” с зарплатой от 200 000 руб. в месяц. В Уфе разработчик “1С” может рассчитывать на сумму до 150 000 руб.

Кроме того, в лидерах высокооплачиваемых вакансий врачи. К примеру, в Санкт-Петербурге ищут психиатра-нарколога, которому обещают зарплату до 250 000 руб. в месяц. В Воронеже врачу-флебологу готовы предложить до 150 000 руб. Ко всему прочему, в рейтинге нашлось место для дизайнеров, инженеров и менеджеров по продажам.

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