Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемых в России июльских вакансий

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 15:11

pixabay.com

RT поделился результатами проведенного аналитиками сервиса Superjob исследования, в ходе которого был составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в регионах России в текущем месяце. Лидируют в нем предложения о работе, адресованные программистам.

Так, в российской столице предлагается вакансия java-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере до 350 000 руб. в месяц. На такие же деньги может рассчитывать NodeJS-разработчик в городе на Неве.

В материале подчеркивается, что в Екатеринбурге приглашают специалиста на позицию ведущего программиста “1С” с зарплатой от 200 000 руб. в месяц. В Уфе разработчик “1С” может рассчитывать на сумму до 150 000 руб.

Кроме того, в лидерах высокооплачиваемых вакансий врачи. К примеру, в Санкт-Петербурге ищут психиатра-нарколога, которому обещают зарплату до 250 000 руб. в месяц. В Воронеже врачу-флебологу готовы предложить до 150 000 руб. Ко всему прочему, в рейтинге нашлось место для дизайнеров, инженеров и менеджеров по продажам.

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