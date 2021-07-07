Сайт 19FortyFive об учениях сил ПВО России: Москва «готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море»

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7 июля 2021, 14:20 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Москва «готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море». Так в материале, появившемся в американском сегменте интернета, прокомментированы недавние учения сил ПВО Российской Федерации.

Портал 19FortyFive пишет, что РФ ответила на масштабные маневры НАТО Sea Breeze 2021 учениями, к которым были привлечены подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа. В ходе тренировки, в которой приняли участие комплексы С-400 и «Панцирь», российские силы отбили удар условного противника.

Согласно имеющимся сведениям, военные отработали алгоритмы, которые позволяют обнаруживать и отслеживать воздушные цели. Также были осуществлены электронные ракетные залпы по уничтожению вражеских объектов.

Таким образом, Москва «готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море», сделан вывод в публикации сайта 19FortyFive, пересказанной журналистами сетевого издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов заявил о том, что РФ во время инцидента с британским эсминцем Defender предотвратила большую войну.

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