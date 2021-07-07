Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов о действиях России во время инцидента с Defender: РФ предотвратила большую войну

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7 июля 2021, 12:22

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Россия предотвратила большую войну. Так действия РФ во время инцидента с британским эсминцем Defender прокомментировал Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, в настоящий момент проживающий в ЛНР.

В среду, 23 июня, границу Крыма нарушило судно Defender, что вынудило российских военных открыть предупредительный огонь. С данной целью были задействованы пограничный сторожевой корабль и самолет Су-24М.

Как отметил Алексей Селиванов на видео, размещенном на его YouTube-канале, силы РФ «отпугнули» эсминец. По мнению экс-помощника министра, реакция Москвы была оптимальной – в случае уничтожения корабля разгорелась бы масштабная война.

«Если бы российские флот и авиация потопили Defender, это стало бы полноценным поводом к развязыванию вооруженного конфликта. Действия России предотвратили большую войну», - заявил Селиванов.

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