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Sohu об инциденте с нарушением эсминцем Defender границ Крыма: «Россия не проглотила эту наглость»

, 13:19 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu об инциденте с нарушением эсминцем Defender границ Крыма: «Россия не проглотила эту наглость»
Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета разместили новую публикацию, посвященную инциденту с нарушением британским эсминцем Defender границ Крымского полуострова.

В среду, 23 июня, корабль Defender вошел в территориальные воды РФ в Черном море. Как отметил портал Sohu, «Россия не проглотила эту наглость». По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло российскую акваторию.

«Бесполезно вести переговоры с бандой негодяев. Нужно наносить ответный удар», – прокомментировал реакцию Москвы на действия Defender китайский сайт, материал которого пересказали журналисты сетевого издания «ПолитРоссия».

Ранее во вторник сообщалось, что американский военный эксперт Рик Розофф высказал точку зрения, согласно которой силы НАТО отрепетировали атаки на боевые корабли РФ в ходе учений, состоявшихся в Черном море.

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