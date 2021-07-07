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В Москве у водителя украли из иномарки 32 миллиона рублей

, 12:34 Источник: РИА Новости

В Москве у водителя украли из иномарки 32 миллиона рублей
pixabay.com

В российской столице у водителя иномарки украли 32 млн рублей. По данным пресс-службы ГУМВД Москвы, ограбили его неизвестные.

По данному факту возбудили уголовное дело. Ограбление произошло накануне, шестого июля, в вечернее время. Отмечается, что несколько человек с медицинскими масками на лицах разбили стекло автомобиля Mercedes, который находился на Ленинском проспекте. После этого неизвестные распылили внутри машины жидкость из баллончика и украли находившуюся в салоне сумку.

В пресс-службе сообщили, что в сумке было 32 млн рублей. Далее преступники поспешили исчезнуть.

Ранее сообщалось, что в городе Щелково Московской области убили полицейского. Ему было 37 лет. Правоохранитель возвращался домой после работы и заметил, что на детской площадке мужчины распивают алкоголь. Сотрудник полиции сделал замечание, после чего один из мужчин ударил его ножом в грудь два раза.

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