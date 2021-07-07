В городе Щелково пьяный мужчина убил сотрудника полиции из-за замечания на детской площадке

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7 июля 2021, 10:31 Источник: РЕН ТВ

pixabay.com

В городе Щелково столичного региона убили помощника оперативного дежурного. Мужчине было 37 лет.

Убийство произошло накануне, шестого июля, в вечернее время на улице Беляева. Отмечается, что полицейский возвращался домой после работы и сделал замечание мужчине, который употреблял алкоголь, находясь на детской площадке.

По словам Ольги Врадий, старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью, далее между мужчиной и сотрудником полиции произошел конфликт. В какой-то момент пьяный гражданин ударил правоохранителя ножом в грудь два раза.

Полицейского доставили в больницу, но спасти его не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого, который ранее был судим, задержали.

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