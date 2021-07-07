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Эксперт Дмитрий Литовкин о вероятном ответе России на действия НАТО в Черном море: «Мы можем пойти на крайние меры, дать по зубам»

, 11:13 Источник: «ПолитПазл»

Эксперт Дмитрий Литовкин о вероятном ответе России на действия НАТО в Черном море: «Мы можем пойти на крайние меры, дать по зубам»
Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация может пойти на «крайние меры» в ответ на действия Североатлантического альянса в Черном море. На это указал отечественный военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В среду, 23 июня, границу Крыма нарушил британский эсминец Defender, что вынудило российских военных открыть предупредительный огонь. На следующий день им пришлось поднять в небо авиацию, чтобы не допустить входа в акваторию РФ нидерландского фрегата Evertsen, направлявшегося к Керченскому проливу.

Дмитрий Литовкин назвал использование оружия российской стороной в ходе инцидента с Defender «сигналом» для западных военных.

«Эти ребята получили представление, что в случае чего они могут получить и ракету», – отметил эксперт.

Он добавил, что Москва может пойти на «крайние меры» в ответ на действия НАТО в Черном море.

«Мы можем пойти на крайние меры, дать по зубам», – заявил Литовкин.

Как сообщалось ранее в среду, капитан II ранга в отставке Александр Данченко констатировал, что РФ сможет гарантированно потопить корвет, который для Украины построит Турция.

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