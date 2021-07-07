Эксперт Дмитрий Литовкин о вероятном ответе России на действия НАТО в Черном море: «Мы можем пойти на крайние меры, дать по зубам»

Российская Федерация может пойти на «крайние меры» в ответ на действия Североатлантического альянса в Черном море. На это указал отечественный военный эксперт Дмитрий Литовкин.
В среду, 23 июня, границу Крыма нарушил британский эсминец Defender, что вынудило российских военных открыть предупредительный огонь. На следующий день им пришлось поднять в небо авиацию, чтобы не допустить входа в акваторию РФ нидерландского фрегата Evertsen, направлявшегося к Керченскому проливу.
Дмитрий Литовкин назвал использование оружия российской стороной в ходе инцидента с Defender «сигналом» для западных военных.
«Эти ребята получили представление, что в случае чего они могут получить и ракету», – отметил эксперт.
Он добавил, что Москва может пойти на «крайние меры» в ответ на действия НАТО в Черном море.
«Мы можем пойти на крайние меры, дать по зубам», – заявил Литовкин.
Как сообщалось ранее в среду, капитан II ранга в отставке Александр Данченко констатировал, что РФ сможет гарантированно потопить корвет, который для Украины построит Турция.
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