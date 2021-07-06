В Абхазии многодетную мать из Петербурга с тремя детьми унесло в море

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6 июля 2021, 16:38 Источник: 78.ru

фото: pixabay.com

Многодетная мама Тамара Молчанова приехала отдохнуть на Чёрное море в Абхазию с тремя маленькими детьми. К огорчению отдыхающих, в Абхазии испортилась погода. Сотрудники гостиницы «Кудры», в которой разместилась семья из России, предупреждали 36-летнюю Молчанову, что купать в море во время шторма запрещено.

Но вчера утром мать с семилетней девочкой, пятилетним и трехлетним мальчиками вышла из гостиницы и направилась купаться в горную реку Бзыбь. Течение подхватило женщину и детей и вынесло в открытые воды. Свидетели происшествия вызвали спасателей МЧС.

Спасателям и водолазам удалось выловить одного из детей в реке, двоих вытащили уже из вод Чёрного моря. По данным портала 78.ru, девочка госпитализирована с переохлаждением, её планируют отправить в Сочи. В живых остался её пятилетний брат. Мальчик 2018 года рождения умер. Поиски Тамары Молчановой продолжаются.

Накануне в Абхазии в Гагре во время купания в море утонули двое россиян - мужчины из Саратова и Пятигорска.

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