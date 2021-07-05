В Гагре за сутки утонули два туриста из России - Павел Даньков и Ростислав Петров

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5 июля 2021, 22:24 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

В Абхазии в Гагре за сутки утонули в Чёрном море два туриста из России. Имена погибших россиян назвали в МЧС республики. Утонул Павел Даньков, приехавший на отдых из Саратова. Мужчине было 42 года.

По словам очевидцев, он рискнул искупаться, хотя на море были трехметровые волны. Второй утонувший в Гагре - 21-летний Ростислав Петров из Пятигорска. Петрова пытались спасти. Но туриста, бросившегося в море спасать Ростислава, еле удалось вытащить живым.

В Абхазии на море в последние дни сильно штормит. МЧС республики призывает местных жителей и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу моря во время непогоды, и не совершать рискованных и опасных попыток купаться в шторм.

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