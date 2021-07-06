Супруга экс-главы Серпуховского района сообщила, что Шестуна избили в тюремной больнице

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6 июля 2021, 16:08 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/alshestun

Супруга бывшего главы Серпуховского района Александр Шестуна рассказала во вторник, что ее мужа жестоко избили три человека в тюремной больнице в Торжке (Тверская область). Юлия Шестун подчеркнула, что это было на глазах свидетелей.

Вчера супруга Шестуна, осужденного за коррупцию и приговорённого к 15 годам лишения свободы, сообщила, что ее муж объявил сухую голодовку, протестуя против согласия медиков этапировать его в СИЗО Ногинска для допроса.

Ранее Шестун около двух месяцев держал голодовку с приемом жидкости из-за несогласия с постановкой его на учет как склонного к побегу. Юлия Супрун поделилась в интервью РИА Новости, что состояние здоровья Александра Шестуна резко ухудшилось и перевозки в автозаке за 300 километров по жаре он может просто не выдержать. Это подтвердила осмотревшая Шестуна независимый врач.

Юлия Шестун продемонстрировала копию опроса Шестуна, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в областной больнице УФСИН РФ в Торжке. Экс глава подмосковного района рассказывал, что 21 июня его вызвал к себе врио начальника медсанчасти Бордачев.

Вернувшись в палату с Бордачевым Шестун заметил, что его кровать заменили "на более худшую", а на вопрос, почему - начали избивать. По утверждению Шестуна, сам Бордачев ударил его в пах, били еще двое подчиненных. Шестуна били о дверные косяки, дверь и решетку. Бывший чиновник добавил, что свидетелями его избиения стали примерно 15 заключенных, а все побои он зафиксировал на видеорегистратор.

Адвокату Шестун показал ссадину на левом запястье, припухлость предплечья, гематому на трицепсе, синяки и ссадины на ноге. Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и во ФСИН.

Подольский горсуд Московской области в конце 2020 года приговорил Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Суд обязал его выплатить 64,5 млн рублей в пользу бюджета Серпуховского района. Московский облсуд признал приговор законным.

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