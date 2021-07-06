Песков считает, что идея закрытия границ между регионами из-за ситуации с COVID-19 сейчас сомнительна

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6 июля 2021, 15:49

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею закрытия границ между российскими регионами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде субъектов.

По словам пресс-секретаря президента РФ, «в ряде регионов нашей страны с учётом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жёсткие меры», - передаёт RT. Но, как считает Дмитрий Песков, такие меры, как закрытие границ, пока, вероятно, нельзя поддержать.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник сообщил, что за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869, Нижегородской области – 454 и Воронежской области – 370.

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