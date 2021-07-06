Аргументы Недели Общество 13+

Песков считает, что идея закрытия границ между регионами из-за ситуации с COVID-19 сейчас сомнительна

, 15:49

Песков считает, что идея закрытия границ между регионами из-за ситуации с COVID-19 сейчас сомнительна
Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею закрытия границ между российскими регионами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде субъектов.

По словам пресс-секретаря президента РФ, «в ряде регионов нашей страны с учётом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жёсткие меры», - передаёт RT. Но, как считает Дмитрий Песков, такие меры, как закрытие границ, пока, вероятно, нельзя поддержать.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник сообщил, что за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869, Нижегородской области – 454 и Воронежской области – 370.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Киевский аналитик Чмут: Россия может ударить по Украине баллистическими и крылатыми ракетами в случае полномасштабного конфликта

Киевский аналитик Чмут: Россия может ударить по Украине баллистическими и крылатыми ракетами в случае полномасштабного конфликта

Российская Федерация может ударить по Украине ракетами в случае полномасштабного конфликта между двумя государствами. Такой вариант развития событий допустил киевский военный аналитик Тарас Чмут.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия