В России выявили более 23,3 тысячи новых случаев COVID-19, впервые за сутки умерли более 700 человек
6 июля 2021, 11:47
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 5 658 672 человека. Прирост новых случаев по стране составил 0,41%.
«За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни … 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек», - пояснили в ведомстве во вторник, 6 июля.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869, Нижегородской области – 454 и Воронежской области – 370.
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