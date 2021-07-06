Американские ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса в ближайшие четыре месяца

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6 июля 2021, 11:26

медик, фото: pixabay.com

Американские ученые заявили о появлении нескольких десятков мутаций новой коронавирусной инфекции за четыре месяца. Соответствующее исследование опубликовал портал medRxiv, оно пока не прошло рецензирование.

Эксперты разработали математическую модель, которая позволяет предугадывать возникновение мутаций в спайковом белке SARS-CoV-2, он является «вратами» для заражения инфекцией. В ходе исследования ученые выявили, что в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма и некоторые из них будут понижать защитную способность антител.

Отмечается, что специалистам также удалось предсказать появление мутаций, которые привели к формированию «индийского штамма». Таким образом, ученые уверены, что их модель способна спрогнозировать зарождение новых патогенов за пять месяцев до того, как они распространятся в мире на 1%.

Ранее представитель ВОЗ Майкл Райан заявил о стабилизации заболеваемости коронавирусом в мире. Однако он не исключает, что эпидемиологическая обстановка в разных странах «заметно отличается».

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