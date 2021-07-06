Представитель ВОЗ Майкл Райан заявил о стабилизации заболеваемости коронавирусом в мире

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6 июля 2021, 10:59

человек в маске, фото: pixabay.com

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне».

«Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», - цитирует его слова Twitter организации.

Райан отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса лучше, чем два-три месяца назад. При этом он пояснил, что эпидемиологическая обстановка в разных странах «заметно отличается». По его словам, в одних государствах идет резкий спад заболеваемости, в других количество новых случаев растет. Он считает, что причинами такой ситуации являются распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение ограничительных мер и увеличение контактов между людьми.

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