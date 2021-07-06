Следственный комитет отрабатывает три версии крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 15:31

vk.com/newskam

Следователи отрабатывают три версии крушения пассажирского самолёта компании «Камчатское авиационное предприятие» Ан-26, упавшего во вторник на Камчатке. Обломки воздушного судна обнаружили в 4—5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Экипаж перестал выходить на связь. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала при заходе на посадку в районе 9 километров до поселка Палана.

По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа и 22 пассажира.

По данным СКР, следствием отрабатываются следующие версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности Ан-26 или ошибка пилотирования, - передаёт RT.

Основные поиски воздушного судна приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток. В краевом главке МЧС сообщили, что поиски будут продолжены утром.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы Ан-26.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости