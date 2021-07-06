Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Храбров сообщил об обнаружении обломков самолета Ан-26

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6 июля 2021, 13:40 Источник: ТАСС

Ан-26, фото: пресс-служба Центрального военного округа

Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что спасатели обнаружили обломки пассажирского самолета Ан-26. Воздушное судно, выполнявшее рейс «Петропавловск-Камчатский – Палана», перестало выходить на связь перед посадкой во вторник, 6 июля.

Храбров отметил, что не может пока сказать, где и при каких обстоятельствах были найдены обломки, поскольку информация будет только завтра. По его словам, с утра на место происшествия полетит вертолет на начнет работать.

«Фюзеляж на берегу, остальная часть самолета в прибрежной зоне. Предположительно, я подчеркиваю. Сейчас на место выдвигаются наземные группы спасателей, специалисты, чтобы удостовериться, что это то воздушное судно, поиск которого велся. После этого можно будет окончательные выводы сделать», - пояснил глава региона Владимир Солодов.

В МЧС уточнили, что обломки самолета найдены в 3,8 км от местного аэропорта. Туда направлены на вездеходах спасатели в количестве 26 человек.

По предварительной информации, в результате крушения самолёта погибли все пассажиры и экипаж - 28 человек.

Ранее правительство Камчатки озвучило имена пассажиров пропавшего самолета Ан-26, среди них глава поселка Палана - Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации - Александр Андрейкин, начальник финансового управления - Ольга Андрейкина, заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации - Юлия Суровцева.

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