МЧС предупредило о шквалистом ветре и сильных ливнях в Крыму с 6 по 7 июля

МЧС РФ со ссылкой на крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что 6 и 7 июля в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град и шквалистый ветер.
«… днём и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», - цитирует сообщение ведомства RT.
Кроме того, местных жителей и туристов предупредили о вероятности возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. В ведомстве призывают воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесистую местность.
Напомним, что в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков, выпавших с 4 по 5 июля.
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