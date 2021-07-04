В Крыму штормовое предупреждение продолжает действовать на 5 июля

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4 июля 2021, 20:30 Источник: РИА Новости

vk.com/krym_respublika

В Крыму, объявленное штормовое предупреждение, продолжит действовать в понедельник, 5 июля.

Проливные дожди синоптики прогнозируют в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. Возможен сход селевых потоков.

В воскресенье сложная ситуация в Бахчисарайском районе, в котором из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домов.

Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая прогнозирует, что погода улучшится только 7 июля. По словам специалиста по погоде, 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные временами грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных. Характер погоды будет еще очень сложный в течение двух дней.

В правительстве Крыма сообщили, что ликвидация последствий непогоды продолжается, проводится расчистка русла реки от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения реки Бельбек.

Проведена эвакуация 64 человек. Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения.

Всего в ликвидации последствий происшествий привлечена группировка сил и средств от РСЧС более 130 человек, 33 единиц техники и 16 плавсредств.

Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

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