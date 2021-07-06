Мода на маньяков не исчезнет никогда

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6 июля 2021, 12:23 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Они носят имя Сатаны, Дьявола, Люцифера… Каннибалы и некрофилы то и дело манят простых обывателей получше узнать их судьбу. Но почему? Ответить на этот вопрос будет несложно.

Как показал опрос rg.ru среди россиян, 10% любят смотреть фильмы ужасов. Вроде бы процент маленький, но если высчитать этот процент среди живущих в России людей…

Другим примером может стать Ксения Собчак, которая сняла фильм о маньяке Мохове, набравший миллионы просмотров. Или фильм про «Ангарского маньяка», набравший 6 миллионов просмотров…

Простым людям, не способным на убийства, изнасилования и прочую жесть интересно, что наталкивает маньяков на их преступления, какая у них была жизнь и как они умудрялись убивать и спокойно спать, в общем, ответов на этот вопрос много.

Советский Союз изобиловал различного рода маньяками, к примеру, Чикатило был сыном главы партизанского отряда во время ВОВ, как он стал серийным убийцей?

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