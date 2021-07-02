 Привет из ада: самые страшные серийные маньяки Советского союза и России

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2 июля 2021, 13:59 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Люди, которые потеряли честь и достоинство, их страшно называть «человеком», потому что они уже нелюди или страшные звери. Маньяки… Что наталкивает их на многочисленные убийства и почему эти личности так привлекают наше внимание? Это история о самых опасных маньяках СССР и самой современной России.



Этот рейтинг открывает имя одного из самых известных советских серийных убийц. Андрей Чикатило родился в Харьковской области УССР в 1936 году в семье командира партизанским отрядом Романа Чикатило и его жены. Как говорил сам Чикатило-младший, у него был старший брат Степан, однако мальчик погиб от рук людоедов в голодные времена по другим версиям мальчика и вовсе не существовало, то есть это был миф, чтобы Андрей никуда из дома не убегал, а по другой версии мальчика съели его родственники.

Детство Чикатило проходило во время войны, он не раз становился свидетелем убийств. Стоит отметить, что он изначально родился больным гидроцефалией. Это болезнь, которая характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате затруднения её перемещения от места секреции к месту абсорбции в кровеносную систему.





К 1963 году, окончив училище и отслужив в армии, Чикатило женится на Фаине Одночевой.

1 сентября 1970 года был переведён на должность учителя русского языка и литературы. Работая в школе, он стал домогаться учениц: подсаживался к ним, говоря, что собирается объяснить сложности в учёбе, и трогал девочек, а также заходил к ним в спальню. За сексуальные домогательства к ученицам Любе Костиной и Тоне Гульцевой Чикатило был уволен, написав заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Свое первое убийство маньяк совершил в 1978 году в городе Шахты. С этого момента начался другой этап в его жизни, не получав сексуального удовлетворения от секса, Чикатило убивал маленьких детей и издевался над их телами, чтобы получить удовольствие. Убийства продолжались 12 лет, то есть до 1990 года.

Преступника долгое время не могли задержать, а все потому что была допущена ошибка в группе крови, выясненной после исследования спермы на одной из жертв. За годы поисков настоящего маньяка через руки следователей прошли тысячи людей, но помочь следствию смог психиатр Александр Бухановский, который составил точный психологический портрет убийцы.

Чикатило приговорили к расстрелу и привели судебное решение в исполнение только через два года.

Владимир Ионесян родился в 1937 году в Тбилиси. Мальчик хорошо пел, благодаря чему окончил музыкальное училище и поступил в Тбилисскую консерваторию, однако во время обучения молодого человека посадили на два года в тюрьму за уклонение от армии. По другой версии он не пошел служить в армию после школы, за что был осужден, в то же время осуждают его отца. Его первое убийство произошло в 1963 году, когда он под видом работника Мосгаза прошелся по нескольким квартирам дома под видом проводящего профилактический анализ. В одной из квартир, убедившись, что дома никого нет он напал с топором на 12 летнего мальчика по имени Константин Соболев. Убив ребёнка, украл вещи и деньги.

После первого убийства он зашел в другую квартиру, где жил девятилетний мальчик Владимир Флоров, узнав от ребенка, что «все дома», маньяк не стал нападать на него, но в колебаниях тронул ручку газовой плиты, с которой позже сняли отпечатки пальцев.





Показания мальчика сыграли большую роль в работе криминалиста Софьи Файнштейн. Она создала его фоторобот. Для воссоздания внешности преступника также обращались за помощью к художнику Науму Карповскому и известному скульптору и антропологу Михаилу Герасимову.

Своё последнее убийство Ионесян совершил в 1964 году в квартире на Шереметьевской улице, в районе Марьиной рощи. Жертвой оказалась 46-летняя Мария Ермакова. Он представился жертве работником ЖЭКа. Ионесян нанёс ей около двадцати ударов топором. Из квартиры женщины он украл мелкие вещи и вынес телевизор «Старт-3».

В день убийства несколько жителей этого района сообщили полиции, что видели, как человек южной внешности покидает район с завернутым в простыню телевизором. Среди свидетелей оказался участковый уполномоченный Малышев. Он также видел злоумышленника и запомнил первые две цифры государственного номера самосвала — 96. Сыщики быстро установили полный номер машины.. Они узнали у водителя, что тот подвозил человека южной внешности с телевизором и высадил его на углу улиц Трифоновская и 2-я Мещанская.

Маньяк Ионесян Тут же произвели опрос жильцов близлежащих домов. Женщина, проживавшая на улице Щепкина, сообщила, что у её соседки живёт племянница с мужем, который похож на кавказца, недавно принёс телевизор и тут же продал его жильцу из соседнего дома. Сотрудники милиции проверили телевизор и поняли, что это тот самый телевизор, который пропал из дома гражданки Ермаковой. На вокзале Ионесян должен был встречать гражданку Дмитреву по её телеграмме «до востребования».

В качестве приманки вместо Дмитриевой в Казань отправили загримированную сотрудницу МУРа.

Задержанием Ионесяна руководил лично министр охраны общественного порядка Татарской АССР Салих Япеев. 12 января 1964 года без каких-либо трудностей убийцу арестовали прямо на перроне вокзала Казани.

Интересный факт, что Владимир Ионесян стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Следствие и судебный процесс приговорил его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 31 января 1964 года в Бутырской тюрьме.



Михаил Попков родился в 1964 году в городе Норильск Красноярского края. С середины 1990-х годов работал оперативным дежурным в отделении милиции № 1 города Ангарск Иркутской области. За доброжелательность коллеги называли его «Миша-Улыбка». Своим увольнением в 1998 году вызвал серьезное негодование коллег, поскольку как профессионал он себя зарекомендовал с положительной стороны. После увольнения работал в частном охранном предприятии, однако там о нем высказались в негативном ключе.





По данным следственного комитета Иркутской области, ангарский маньяк совершил 84 убийства. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет. Задержание Попкова произошло во Владивостоке, при нем нашли личные вещи жертв, а также орудия преступления. В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы. После вынесения приговора преступник признался в новых убийствах, и расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела.

С ноября 1994 по 2000 годы в Ангарске было совершенно 29 жестоких убийств молодых женщин. Следователи объединили эти убийства в одну серию исходя из типажей убитых и подчерка маньяка.

По мнению медэкспертов, преступник использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвёртку, удавку, в отдельных эпизодах пуская в ход несколько разных орудий подряд.

Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Одной жертве было 15, ещё четырём — от 35 до 40 лет. Все женщины были среднего роста (155—170 см) и склонны к полноте. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения средней или сильной степени и перед смертью подверглись изнасилованию. Одна жертва в момент нападения была трезва и не изнасилована.

Убийца оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к просёлочным дорогам, отходящим от крупных автострад.

В 2018 году отбывал наказание в исправительной колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

В 2020 году Михаил Попков был этапирован в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии. Он был осужден на девять лет лишения свободы иркутским областным судом от 2021 года, а с учетом ранее вынесенных приговоров – к пожизненному заключению.

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