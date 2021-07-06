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Минздрав РФ допустил применение «Ковид-глобулина» для лечения коронавируса у беременных по жизненным показаниям

, 07:51

Минздрав РФ допустил применение «Ковид-глобулина» для лечения коронавируса у беременных по жизненным показаниям
девушка, фото: pixabay.com

В методических рекомендациях Минздрава РФ по организации медпомощи беременным и новорожденным с новой коронавирусной инфекцией говорится, что по жизненным показаниям роженицы могут принимать препарат «Ковид-глобулин».

«Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям», - сказано в тексте.

В документы также указаны противопоказания к использованию лекарственного средства: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Его можно применять только в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, при оказании медпомощи в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, что фиксируется в меддокументах пациента, в журнале врачебной комиссии и заверяется подписью медработника и заведующего отделением.

«Ковид-глобулин» - первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавируса. Он создан на основе плазмы крови людей, уже перенесших инфекцию, содержащей антитела к ней.

Ранее СМИ опубликовали рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V». 

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