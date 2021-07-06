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В ПФР сообщили, что выплаты по старости неработающим пенсионерам в 2024 году превысят 20 тысяч рублей

, 07:25 Источник: ПФР

В ПФР сообщили, что выплаты по старости неработающим пенсионерам в 2024 году превысят 20 тысяч рублей
пенсионеры, фото: pixabay.com

Согласно основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг., среднегодовая страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2024 году, скорее всего, превысит 20 тысяч рублей.

Отмечается, что ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января. Так, в 2022 году размер индексации составит 5,9 процента, а размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров - 18 447 рублей, в 2023 году - 5,6 процента, пенсия - 19 399 рублей, в 2024 году - 5,5 процента, пенсия - 20 388 рублей.

Кроме того, в документе говорится, что прожиточный минимум для пенсионеров составит в 2022 году - 10 056 рублей, в 2023 - 10 964 рублей и в 2024 - 11 738 рублей.

При этом в 2022 году страховые пенсии получат 39,57 млн россиян, в 2023 году - 38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн человек.

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