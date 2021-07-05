Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова: «Это невосполнимая утрата для всех нас»

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5 июля 2021, 20:24

Владимир Меньшов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выразил глубокие соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра, актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.

Владимир Валентинович Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

В телеграмме соболезнования говорится: «Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас».

Путин сказал про Меньшова, что «его отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников».

Президент РФ отметил, что Владимира Меньшова «ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодёжи, сбережению отечественной культуры». Меньшов снял восемь фильмов и каждый из них - шедевр.

Владимира Меньшова проводят в последний путь 8 июля.

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