Певица Агурбаш обратилась к Путину с просьбой защитить белорусских граждан от Лукашенко

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5 июля 2021, 18:55

Анжелика Агурбаш, фото: vk.com/angelicaagurbash

Певица Анжелика Агурбаш обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить белорусских граждан от агрессии властей Белоруссии.

В мае 2021 года против Анжелики Агурбаш в Белоруссии возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента. В понедельник, 5 июля, стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

В обращении к российскому президенту артистка заявила, что сейчас "Беларусь теряет лучших представителей нации", "они сидят в тюрьме, под следствием". Она выразила мнение, что "ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич (Лукашенко) на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов".

"Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу", - сказала Анжелика Агурбаш и добавила, что просит "не за себя", а "за белорусский народ".... "помочь остановить это беззаконие".

В обращение певицы к Путину, опубликованному NEWS.ru, артистка заявила, что она не делала ничего плохого и только высказывала свое мнение.

"Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", — подчеркнула Анжелика Агурбаш.

В Беларуси Анжелика Агурбаш была объявлена в розыск. Если женщина будет признана виновной, то ей по белорусскому законодательству грозит до 12 лет лишения свободы.

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