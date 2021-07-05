Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш

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5 июля 2021, 13:59

Анжелика Агурбаш, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в понедельник, 5 июля, в официальном Телеграм-канале ведомства.

В генпрокуратуре уточнили, что в мае 2021 года против Анжелики Агурбаш возбудили уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента.

«С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет … сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь», - говорится в собщении.

Кроме того, Агурбаш размещала в Интернете материалы, содержащие оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.

Отмечается, что Агурбаш сама говорила о возбуждении против нее уголовного дела в Белоруссии. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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